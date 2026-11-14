Antalya Kepez\'de motorize yunus timi otomobille çarpıştı, 2 yunus polisi yaralandı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Polislerden birinin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü istikametine seyir halinde olan 07 A 4890 plakalı motorize yunus timi, aynı bulvar üzerinde ilerleyen, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 EET 99 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerden birinin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi. Öte yandan yunus polislerinin otomobille çarpıştığı an, araç kamerasına yansıdı.