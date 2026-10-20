Antalya Kepez'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda sürücü yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde İdris Ö. yönetimindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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