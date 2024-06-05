Antalya Kepez'te Halk Otobüsünde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya Kepez'te Halk Otobüsünde Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya Kepez\'te Halk Otobüsünde Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda bir halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Şoförün hızla yolcuları tahliye ettiği yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının nedenini araştırmak için inceleme yapıyor.

05.06.2024 17:13
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Antalya'nın Kepez ilçesinde halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda 07 AU 0380 plakalı halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförünün kapıları açarak yolcuları hızla tahliye ettiği halk otobüsünde alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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