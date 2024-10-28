Antalya Kitap Fuarı 14. Kez Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Antalya Kitap Fuarı 14. Kez Kapılarını Açtı

Antalya Kitap Fuarı 14. Kez Kapılarını Açtı

Bu yıl 'İnsan Olmak' temasıyla düzenlenen fuar, 271 yazar ve 225 yayınevi ile yoğun ilgi gördü.

28.10.2024 17:47
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Antalya Büyükşehir Belediyesince, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda yazarlar, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara katılan 271 yazar ile 225 ulusal ve uluslararası yayınevi kitapseverlerle bir araya geldi.

Bu yıl "İnsan Olmak" temasıyla düzenlenen fuarda, okuyucular hem yazarlarla tanışma hem de istedikleri kitabı satın alma fırsatı buluyor.

Çeşitli söyleşi etkinlikleri ve imza günlerinin gerçekleştirildiği fuarda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kitapseverlerle buluştu.

"Ben Bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet" kitaplarını imzalayan Böcek, okuyucularla sohbet etti.

Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuar çatısı altında yazarlar, yayınevleri ve okurlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın oldukça yoğun ilgi gördüğünü anlatan Böcek, "Fuarımız belediye eliyle Türkiye'de yapılan en büyük kitap fuarıdır. Emeği geçenlere, destek olanlara teşekkür ediyorum. Bir çadırda, 'okumak lazım' sloganıyla yola çıktığımız günlerden buralara kadar geldik. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz olmuştu inşallah bu yıl da yine 1 milyonu geçeceğiz diye ümit ediyorum." dedi.

Kendisinin de fuar kapsamında okuyucularla bir araya geldiğini ve kitaplarını imzaladığını aktaran Böcek, üçüncü kitap için hazırlıklara başladığını dile getirdi.

Fuar, 3 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

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