Antalya Kitap Fuarı Rekor Ziyaretçiyle Tamamlandı - Son Dakika
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Antalya Kitap Fuarı Rekor Ziyaretçiyle Tamamlandı

14'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 10 gün boyunca 1 milyon 56 bin ziyaretçi çekti. Fuarda Türkiye'nin tanınmış yazarları okurlarıyla bir araya geldi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kitaplarını imzaladı.

04.11.2024 12:33
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Kitap Fuarı, rekor ziyaretçi ile tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarı 10 gün boyunca 1 milyon 56 bin kitapseverin ziyaret ettiğini belirterek, fuara destek olan yazar ve yayınevlerine teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, rekor ziyaretçi ile tamamlandı. Fuarın son gününde Türkiye'nin tanınmış yazarları okurlarıyla buluştu. Kitap fuarında, 'Bugünün Edebiyatı' konulu söyleşisiyle Tuna Kiremitçi okurlarıyla edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi. Sinan Yağmur 'Neyzen Tevfik'le Hiçlik Anlayışı', İlkay Buharalı 'Uyanış ve Tuzakları', Ayşegül Harputlu ise 'Misal Alemi ve Rüya' söyleşisiyle sevenleriyle bir araya geldi. Fuarda İclal Aydın, Sadık Usta, Fatih Tuncay, Anooshirvan Miandji, Mustafa Balbay, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Güven Baykan, Saygı Öztürk, Ahmet Telli, Meral Saklıyan, Emel Aslan, Burcu Bahar ve Nilüfer Gülerman gün boyu kitaplarını imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya Kitap Fuarı'nda hem okurlarıyla hem de vatandaşlarla buluştu. Başkan Böcek, 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' kitaplarını imzalayarak, çocuklara Nutuk kitabı hediye etti. Fuar alanındaki stantları da ziyaret eden Başkan Böcek, yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"Bu yıl fuarımızı 1 milyon 56 bin vatandaşımızı ziyaret etti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarın kapanış saatlerine doğru fuar katılımcılarına geleneksel tatlı ikramı yaptı. Başkan Böcek, Kitap Fuarı'nın 10 günlük serüvenini çok keyifli bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Antalyalı vatandaşlarımız 10 gün boyunca fuarımızı ziyaret ederek, bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Fuarımıza 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlarımız katıldı. Bu yıl fuarımızı 1 milyon 56 bin vatandaşımızı ziyaret etti. Cumhuriyeti'mizin 102'nci yılında 15'inci Antalya Kitap Fuarını 3-12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz. Kitap fuarına destek olan yazar, yayınevi ve Antalyalı hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Kitap Fuarı Rekor Ziyaretçiyle Tamamlandı - Son Dakika

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