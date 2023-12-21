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Antalya Konyaaltı'nda polis denetimleri - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'nda polis denetimleri

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 silah, 56 fişek, 9 bin 600 dolu makaron, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca 11 yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, elde edilen elektrikli bisikletler, çek çek arabaları ve 10 ton geri dönüşüm malzemesi belediye görevlilerine teslim edildi.

Antalya Konyaaltı\'nda polis denetimleri
21.12.2023 - 15:50,
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 silah, 56 fişek, 9 bin 600 dolu makaron, bir miktar uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.

Ayrıca 11 yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken elde edilen elektrikli bisikletler, çek çek arabaları ve 10 ton geri dönüşüm malzemesi belediye görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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