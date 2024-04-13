Antalya Konyaaltı\'nda Teleferik Kazası: 17 Yaralı Hastanelere Sevk Edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından, yaralanan 17 kişinin hastanelere sevk edildiğini, kabinlerden kurtarılan 68 kişinin sağlık kontrolünün ise ambulanslarda gerçekleştirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayda yaralanan 17 kişinin hastanelere nakledildiğini bilgisini paylaşan Koca'nın resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu bilgiler yer aldı:
"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti. İlgili ekipler 16 kabindeki 128 kişiyi tahliye etmiş durumda. Diğer 8 kabindeki vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor."
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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