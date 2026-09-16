Antalya Korkuteli'nde av tüfeğiyle 3 kişiyi öldüren şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Antalya Korkuteli'nde av tüfeğiyle 3 kişiyi öldüren şüpheli aranıyor

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 05.00 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Korkuteli'nde av tüfeğiyle 3 kişiyi öldüren şüpheli aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Korkuteli'nde av tüfeğiyle 3 kişiyi öldüren şüpheli aranıyor - Son Dakika
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