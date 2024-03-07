Antalya\'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Depremzede Kadınlar Gaziantep'te Kendilerini Geliştiriyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan depremzede kadınlar, katıldıkları kurslarla bir yandan kendilerini geliştirirken diğer yandan sosyal hayata adapte oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen kurslarda kadınlara okuma-yazma, medeni hukuk ve yasal haklar, ev ekonomisi ve beslenme, anne eğitimi, bilgisayar, öğrenci destek programları, dikiş nakış gibi çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Kadınlar, bu kurslar sayesinde hem iş öğreniyor hem de para kazanma imkanı elde ediyor. Ayrıca, birçok kadın meslek sahibi olarak kendi iş yerlerini açmış durumda.