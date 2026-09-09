Antalya Kumluca'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı, 490 kişi tahliye edildi

KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında çıkıp, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan orman yangını havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmalarının sonunda kısmen kontrol altına alındı. Toptaş ve Güzören mahallelerini etkisi altına alan yangının söndürülmesi için 5 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz, 13 iş makinesi, 1'i TOMA 45 araç ve 392 personelle müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği Güzören'deki yerleşim yerlerinden 200 hanede 490 kişi jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. İlçede yangından etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangın bölgesindeki vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmeti de verildi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.