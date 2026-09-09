Antalya Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hane tahliye edildi - Son Dakika
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Antalya Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hane tahliye edildi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzören Mahallesi'nde yaklaşık 200 hane tedbiren tahliye edilirken, 3 kişinin ayakta tedavisi yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Toptaş Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Eylül saat 14.45'te Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde orman yangını çıktığı belirtildi.

Koordinasyon çalışmalarını yürütmek üzere AFAD Başkanlığı Daire Başkanı Davut Şahin'in görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, yangın nedeniyle Kumluca'ya bağlı Güzören Mahallesi'nde yaklaşık 200 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiği, yangından etkilenen 3 kişinin ayakta tedavisinin yapıldığı bildirildi.

Türk Kızılay tarafından yangın bölgesinde 2 ikram aracı, 6 personel ile 980 su, 1500 soğuk içecek, 1060 ikramlık ve 400 kumanya dağıtıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığınca, orman yangınına müdahale çalışmalarına destek sağlamak amacıyla çevre illerden AFAD personeli, iş makineleri, arazöz ve itfaiye araçlarının bölgeye sevk edilmesi talep edilmiş olup, ilgili mesaj formu diğer illere iletilmiştir. Ankara, Aksaray, Bursa, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Kütahya ve Uşak illerinden itfaiye aracı, arazöz ve iş makineleri gelmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde, 2'si ahır ve 3'ü konut olmak üzere toplam 5 bina az hasarlı olarak tespit edilmiştir. CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede elektrik kesintisi yaşandığı, mevcut durumda kesintiden 1 mahalleden toplam 92 abonenin etkilendiği bilgisi alınmıştır. OGM'den alınan son bilgilere göre yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı, 200 hane tahliye edildi - Son Dakika

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