Antalya Manavgat'ta anız yangınında 5 ağıl, 4 bin saman balyası ve tarım makineleri yandı
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hayvan ağıllarına sıçradı. Yangında 5 ağıl, depo olarak kullanılan baraka, yaklaşık 4 bin saman balyası, 4 ton fenni gübre ve tarım makineleri kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde anız yangınında alevler, ağıllara sıçradı. Yangında 5 ağıl ve depo olarak kullanılan baraka, yaklaşık 4 bin saman balyası ve 4 ton fenni gübre yandı, tarım makineleri kullanılamaz hale geldi.
Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi Çavuşlu mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Ali Rıza Durmaz ve ortaklarına ait hayvan ağılına ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekipleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında saman balyalarının hafif hafif yanmaya devam etmesi üzerine iş makineleriyle balyalar dağıtıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Yangında 5 ağıl ve depo olarak kullanılan baraka şeklindeki yapı kullanılamaz hale geldi. Ayrıca patoz ve pulluk gibi tarım makineleri, yaklaşık 4 bin saman balyası ve 4 ton fenni gübre yandı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya Manavgat'ta anız yangınında 5 ağıl, 4 bin saman balyası ve tarım makineleri yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?