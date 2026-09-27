Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TIR İKİ KADININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 KD 606 plakalı tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen 2 kişinin üzerine devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, tır dorsesinin altında kalan yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.