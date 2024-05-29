Antalya Muratpaşa Belediyesi Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın İmzacısı Oldu - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa Belediyesi Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın İmzacısı Oldu

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'na imza atarak sürdürülebilir gıda sistemleri ve sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırma konusundaki rolünü vurguladı.

29.05.2024 10:42
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(ANTALYA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, kentlerin sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirilmesi ve sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırmasındaki rolünü esas alan ve iyi örnekleri dünya ile paylaşan Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın (MUFPP) imzacısı oldu.

Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı, İtalya'nın Milano Belediyesi'nce 2015'te başlatıldı. Türkiye'den Nilüfer, Mezitli, Efeler Belediyeleri'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de taraf olduğu paktı imzalayan yerel yönetimler, 7 maddelik taahhütte bulunuyor ve 37 maddelik Kentsel Gıda Politikası çerçevesinde bunu yapacaklarını beyan ediyorlar.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomik yoksunluk ve iklim değişikliğinin sağlıklı gıda üretimini, tedariğini ve erişimini bir sorun alanı olarak kentlerinin gündemine taşıdığını söyledi. Gıda politikalarının özellikle Covid-19 pandemi sürecinde daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, belediye olarak bu dönemde farkındalık geliştirmek için bir dizi tarımsal üretim çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyeye ait boş parselleri işleyerek, tohumu toprakla buluşturduklarını aktaran Başkan Uysal, 12 bin 700 kilogram mısır hasat ettiklerini, 20 bin kilogram buğday üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Uysal, 5 dönümde susam tarımı yaparken zencefil üretimine başladıklarını dile getirdi.

Başkan Uysal, ayrıca kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlayan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazasını Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açtıklarını söyledi. Eylül 2022 yılında açılan mağazayla kooperatiflerinin 2 milyon liraya yakın gelir elde ettiğini belirten Başkan Uysal, "20 kooperatifle çıktığımız yolda üye sayımız 33'e ulaştı" dedi.

Belediyenin aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştırdığını aktaran Başkan Uysal, Okul Menüsü projesiyle de ilk ve ortaokul çağındaki çocukların bir öğün yemeğini karşıladıklarını söyledi. Uysal, bu projeden bin 462 öğrencinin faydalandığını söyledi.

Yeni dönemde de gıda tedariği, sağlıklı gıdaya erişim gibi alanlarda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Uysal, bu dönemde israfın önüne geçmek ve toplumsal dayanışmayı büyütmek için bir adım atarak 'Dayanışma Marketleri' kuracaklarını ifade etti. Üreticiler, marketler ve gıda tedarikçileriyle iş birliği yaparak sıfır atık temelli bir market oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Muratpaşa Belediyesi Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın İmzacısı Oldu - Son Dakika

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