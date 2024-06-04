Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı

Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 basketbol takımı, Polonya'da düzenlenen 13. Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024'e katıldı. Takımın oyuncusu Can Arun, turnuvanın sayı kralı oldu.

04.06.2024 11:16
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(ANTALYA)- Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 basketbol takımı, Polonya'da 13. Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024'e katıldı. Turnuvanın sayı kralı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü oyuncusu Can Arun oldu.

Muratpaşa Belediyespor, U12 Basketbol Takımı ile Polonya'da 13'üncü Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024'te parkeye çıktı. Turnuva, Piotrowka Radom Okullararası Spor Kulübü ve 214 bin 755 kişilik nüfusuyla Polonya'nın ikinci en büyük şehri Radom tarafından düzenlendi. Muratpaşa, çıktığı 5 maçtan 3'ünde galip geldi ve turnuvayı 9'uncu tamamladı. Muratpaşa Belediyespor'dan Can Arun ise 82 sayıyla sayı kralı oldu.

Turnuvanın ev sahibi Radom Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği 'Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne 2 yıldır konuk oluyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı - Son Dakika
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