Antalya\'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serik'in Aşağıkocayatak Mahallesi'nde N.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Aşağıkocayatak Mahallesi'nde N.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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