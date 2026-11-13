Antalya'nın Serik ilçesinde üreticiler seraları kışa soba ve odunla hazırlıyor - Son Dakika
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Antalya'nın Serik ilçesinde üreticiler seraları kışa soba ve odunla hazırlıyor

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Antalya\'nın Serik ilçesinde üreticiler seraları kışa soba ve odunla hazırlıyor
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Serik'te sera üreticileri, kışın ürünlerini korumak için odun keserek sobaları kurdu ve sıcaklık düşüşünü beklemeye başladı. 33 yıldır seracılık yapan Fazıl Yılmaz, 5 derecede sobaları tutuşturduklarını, aksi halde bir yıllık emeğin boşa gideceğini belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde sera üreticileri kış öncesi hazırlıklara başladı. Kış için yakacaklarını hazırlayıp seralarına soba kuran üretici Fazıl Yılmaz, "Bakarsın 10 gün sonra hava soğur, yanmaya başlar. Bakarsın yılbaşını bulur. Biz şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çünkü o gün geldiğinde hazırlık olmazsa hasadımız sıkıntıya girer" dedi.

Antalya'nın örtüaltı üretim merkezlerinden Serik'te kış sezonu hazırlıkları başladı. Bölgedeki üreticiler seralardaki ürünlerini soğuktan korumak amacıyla odunları kesip sobaları kurdu. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 33 yıldır seracılık yapan Fazıl Yılmaz, bu sezon serasına kokteyl domates ektiğini, 15 Eylül'de toprakla buluşturduğu ürünlerinin ilk hasadını ocak ayında yapmayı planladığını söyledi. Hava soğumaya başlamasıyla kış hazırlıklarına başladığını anlatan Yılmaz, stokladığı odunları motorlu testereyle kestiğini, odunları el arabasıyla sera içindeki sobaların yanına taşıdığını aktardı. Kokteyl domatesin halde 70 ila 80 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu şekilde devam ederse normal bir piyasa. Çok aşırı fiyatlı değil, düşük de değil. Ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur, onu bilemeyiz" dedi.

'5 DERECEDE SOBALARIMIZI TUTUŞTURUYORUZ'

Seralara yerleştirdikleri termometrelerle sıcaklığı sürekli takip ettiklerini anlatan Yılmaz, "Sezonun başlangıcında odunlarımızı, sobalarımızı ayarlıyoruz. Seralarımıza derecelerimizi koyuyoruz. Eksi 3 derece olduğu zaman bitki donar ama biz normal 5 derecedeyken sobalarımızı tutuşturuyoruz" diye konuştu. Sobaları ne zaman yakacaklarının hava şartlarına bağlı olduğunu belirten Yılmaz, tahminen aralık ayında ısıtma işlemlerine başlayacaklarını söyledi. Yılmaz, "Bakarsın 10 gün sonra hava soğur, yanmaya başlar. Bakarsın yılbaşını bulur. Biz şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çünkü o gün geldiğinde hazırlık olmazsa hasadımız sıkıntıya girer" dedi.

'BİR YILLIK EMEĞİMİZ BOŞA GİDER'

Odununu önceki yıllarda tedarik ettiği için bu yıl henüz odun masrafı yapmadığını belirten Yılmaz, kömürün kilogram fiyatının ise 19 lira civarında olduğunu söyledi. Diğer serasında pelet sobası kullandığını ve memnun olduğunu anlatan Yılmaz, "Artık kış çetin geçerse ne kadar odun yakacağımızı bilmiyoruz. Bir şekilde mahsulümüzü korumamız lazım. Korumadığımız takdirde bir yıllık emeğimiz boşa gider" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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