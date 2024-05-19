Antalya'nın Yılkı Atları Özgürce Yaşıyor - Son Dakika
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Antalya'nın Yılkı Atları Özgürce Yaşıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Eynif Ovası'nda yaşayan yılkı atları, Osmanlı Süvari birliğine dayanan bir at soyuna sahiptir. Bu vahşi atlar, 90 bin dönümlük arazide özgürce dolaşarak doğanın ve tarihin derinliklerinden gelmektedir. Yılkı atlarının sayısı her geçen yıl artmakta olup, bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler çekmektedir. Aileler halinde yaşayan atlar, kavgaları ve yavrulama dönemleriyle muhteşem bir görüntü sunmaktadır. Yılkı atlarının hikayesi, Osmanlı dönemine kadar uzanmakta ve tarlada çalışamayacakları için özgür bırakıldıkları gençlerin beraberinde getirdiği atlarla başlamaktadır.

19.05.2024 23:05
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Antalya'nın yılkı atları böyle görüntülendi

Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, doğada özgürce yaşıyorlar

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesi sınırlarında bulunan "Eynif Ovası"nın en önemli değerlerinden olan ve 90 bin dönümlük düz ovada yavrularıyla birlikte özgürlüğün tadını çıkartan Yılkı atları karadan ve havadan görüntülendi.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında köyden süvari birliklerine katılan askerlerle birlikte gelen ancak tarla işlerinde çalışamayacağı için özgür bırakılan atların sayısının bugün bini aştığı tahmin ediliyor.

Eynif Ovası'nda her yıl binlerce yılkı atı, doğanın kendi ritmini oluşturuyor. Yavru atlarının oynaması, koşuşturması, özgürlükleriyle dans etmeleri, bölgeye gelen turistlerin gönlünde ayrı bir yer ediniyor.

Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu vahşi atlar, özgürlükleri ve vahşi güzellikleriyle adeta birer efsane.

İbradı ilçesindeki bu özel coğrafya, yılkı atlarıyla birlikte adeta bir kuytuda saklı bir mücevher gibi parlıyor. Turistlerin ilgisini çeken bu muazzam yaratıklar, sadece doğanın değil, aynı zamanda tarih sayfalarının da derinliklerinden gelmekteler. Osmanlı dönemine kadar uzanan soy ağacıyla, bu atlar, sürüleriyle birlikte 90 bin dönümlük Eynif Ovasının topraklarında özgürce dolaşıyor.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları bini bulan Yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Soyları Osmanlı'nın süvari birliklerine dayanan atlar 90 bin dönümlük arazide özgürce yaşıyorlar. Yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

"Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor"

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığı ve bu atlar Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyu olduğu bilindiğini söyledi.

Eynif Ovasının 90 dönüm lük düz bir alan olduğunu söyleyen Özgüven, "Buranın en büyük özelliği yılkı atlarıdır. Bu yılkı atları Osmanlı döneminden sipahi ocağından gelme yılkı atlarıdır. Atlır aslında savaş atlarının tarımda kullanılamadığından dolayı salınan atlardır" dedi.

"Aileler halinde yaşıyorlar

Özgürce dolaşan yılkı atlarının sayıları her geçen gün arttığını söyleyen Özgüven, "Atlar her geçen yıl yavrulayarak sayıları artıyor. Sayıları binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu atlar 10 - 15 - 20 gibi sayılarda aileler halinde yaşamaktadırlar. Bu ailelerin her birinin reisleri oluyor. Reis o aileyi koruyor. En güzel dönemi ise bu dönemdir. Çünkü şu anda yavrulama dönemi. Hem de sürü liderliği için kavganın olduğu dönemdir. Bu zamanlarda atların bir birleri ile şaha kalktığını, bir birleri ile kavga halinde olduğunu görebilirsiniz. Kimi zaman aileler arası kimi zamanda kendi aile içerisinde oğlunun babasına meydan okumasını şahitlik edebilirsiniz. Yani muhteşem görüntüler karşımıza çıkıyor. Buraya her yıl yerli ve yabancı farklı farklı misafirler geliyor. Ormana halkının ovada bulunan inekleri ile de uyumlu şekilde özgürce yaşıyorlar" diye konuştu.

"Yılkı atlarının hikayesi"

Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığı ve bu atlar Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyu olduğu biliniyor.

Ormana'dan sipahi ocağına asker olarak giden gençlerin beraberinde getirdiği atların savaş atı olduğu için tarlada çalışamayacağını gören köylüler, atları özgür bırakınca o günden bugüne kadar uzanan serüven başladı. Sayıları her yıl artan Yılkı atları guruplar halinde aile olarak yaşıyorlar. Özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen Yılkı atları, kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyor. 10-12 attan oluşan gruplar halinde dolaşan atlar kışın zor şartlarında ve kurtların saldırılarıyla bu şekilde mücadele edip kışları çam ormanlarının altlarını sığınak olarak kullanıyorlar.

Kaynak: İHA

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