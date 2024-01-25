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Antalya, Ocak Ayında Ülkenin En Sıcak Yeri Oldu - Son Dakika
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Antalya, Ocak Ayında Ülkenin En Sıcak Yeri Oldu

OCAK ayı hava sıcaklık ortalaması 10 derece olan Antalya, dün 21,1 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkla ülkenin en sıcak yeri oldu. Ülkenin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da sıcak hava ve güneş etkisini sürdürdü. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, dün en yüksek sıcaklık Antalya'da ölçüldü.

Antalya, Ocak Ayında Ülkenin En Sıcak Yeri Oldu
25.01.2024 - 13:18,
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OCAK ayı hava sıcaklık ortalaması 10 derece olan Antalya, dün 21,1 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkla ülkenin en sıcak yeri oldu.

Ülkenin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Ülke genelinin aksine Antalya'da sıcak hava ve güneş etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, ocak ayı ortalama sıcaklığı ise 10 derece. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise dün ülkenin en sıcak yeri, sıcaklık ortalamasının 11 derece üzerine çıkan Antalya oldu. Dün sıcaklıklar Aksu'da 21,1, Alanya'da 20,8, Demre'de 20,7, Serik'te 20,1, Kemer ve Manavgat'ta 20, Kepez'de 19,9 derece ölçüldü. Güneşin yüzünü gösterdiği kentte sıcak havayı fırsat bilenler de soluğu sahilde aldı. Kimileri güneşin tadını çıkarırken, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya, Ocak Ayında Ülkenin En Sıcak Yeri Oldu - Son Dakika
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