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Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yeni Yıl Şans Atölyeleri - Son Dakika
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Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yeni Yıl Şans Atölyeleri

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen yeni yıla özel şans atölyelerinde katılımcılar, kendi elleriyle sevdiklerine özel hediyeler hazırlıyor. Atölyelerde şans- bereket yastıkları, şans bebekleri, şans kurabiyeleri, şans bereket kolyesi ve bereket kese etkinlikleri yer alıyor. Usta öğreticiler eşliğinde yapılan etkinlikte katılımcılar, yeni umutlar ve dilekler taşıyan hediyeler sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

19.12.2023 - 13:13,
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ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen yeni yıla özel şans atölyelerindeki etkinliklerine katılanlar, yaratıcılıklarını konuşturarak kendi elleriyle sevdiklerine hediye hazırlıyor. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yeni yıla özel şans atölyeleri oluşturuldu. Atölyelerde şans- bereket yastıkları, şans bebekleri, şans kurabiyeleri, şans bereket kolyesi ve bereket kese etkinlikleri yer aldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılar yaratıcıklarını konuşturarak sevdiklerine yeni yıl için özel hediyeler tasarlıyor. Usta öğreticiler eşliğinde yapılan etkinliğe katılanlar sevdiklerine yeni umutlar ve dilekler taşıyan özel hediyeler sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

'SEVDİKLERİNE HEDİYE YAPIYORLAR'

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Ayşegül Işık, Şans atölyeleri hakkında bilgi verdi. Gelenekli bebek atölyesinde yöreye ait gelenekli bebeklerin haricinde bu dönemde ait şans atölyeleri workshop etkinliklerinin yapıldığını anlatan Işık, 'Şans kırlentlerimiz, şans takılarımız, şans kurabiyelerimiz ve şans bebeklerimiz şeklinde etkinliklerimiz var. Dışarıdan gelen arkadaşlara randevu şeklinde belirli saatlerde bu çalışmaları gerçekleştirmekteler. Sevdiklerine dostlarına hediye olarak yapılmaktadır. 2024 yılına kadar sürecek bir etkinlik. Gelen arkadaşlarımız çok memnun. Olumlu dönüşler alıyoruz. Biz bu atölyeleri yeni yılda herkese sağlık, huzur, bereket ve şans getirmesi açısından hizmet vermek için oluşturduk. İsteyen herkesi buraya bekliyoruz dedi.

'YAPTIĞINIZ HEDİYEYİ SEVDİKLERİNİZE VERİRKEN MUTLULUK DUYUYORSUNUZ'

Şans Atölyesi'ndeki etkinliğe katılan Zuhal Sanlı, ?Buraya gelip sevdiklerimize hediyeler hazırlıyoruz. Vakit buldukça buraya geliyorum. Evde canı sıkılan bir şeyler öğrenmek isteyen herkesin katılması gerekir çünkü bu tip işler insanın ruhunu da dinlendirir. Keyif alıyorsunuz. Yaptığınız hediyeyi sevdiklerinize verirken daha mutluluk duyuyorsunuzö diye konuştu.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü\'nden Yeni Yıl Şans Atölyeleri
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nden Yeni Yıl Şans Atölyeleri - Son Dakika
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