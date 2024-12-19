Antalya Piyano Festivali\'nde Flamenco Rüzgarı Esti

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye ev sahipliğinde bu yıl 24'üncü kez sanatseverle buluşan Antalya Piyano Festivali'nde Duende Flamenco Feat grubu, İspanya'dan gelen ünlü dansçı María Farelo ve Christian Perez ile birlikte konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24'üncüsü gerçekleşen Antalya Piyano Festivali, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde bu kez Duende Flamenco Feat grubu sahne aldı. Duende Flamenco Feat, İspanya'dan gelen dünyaca ünlü iki dansçı María Farelo ve Christian Perez ile birlikte performans sergiledi. Grup, gecede Flamenkonun geleneksel örneklerinin yanı sıra, modern ve popüler tarzda parçalar da seslendirdi. Dünyaca ünlü dansçı María Farelo, dansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken Christian Perez de enerjisiyle eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Duende Flamenco Feat grubu ve konuk sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, tramvay konserleriyle başlayan festivalin, gün batımı konserleriyle şehirde yükseldiğini ve salon konserlerinde tüm coşkusuyla sürdüğünü söyledi. Bu gece muhteşem bir konser izlediklerini belirten Cansel Tuncer, festivalin müzikseverlerini ilgisi ve katkısıyla daha da güzelleştiğini vurgulayarak, izleyenlere teşekkür etti.