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Antalya Sahillerinde Bulunan Cesetlerle İlgili Valilik Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Antalya Sahillerinde Bulunan Cesetlerle İlgili Valilik Açıklama Yaptı

Antalya Valiliği, son 5 günde Antalya sahillerinde bulunan 6 cesetle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bir cesedin kayıp bir kişiye ait olduğu belirtilirken diğer cesetlerin ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye yapımı olduğu tespit edildi. Meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, cesetlerin akıntı, rüzgar ve dalga etkisiyle kıyılara sürüklenebileceği ihtimali değerlendiriliyor. Antalya'da herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin kaza veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır.

Antalya Sahillerinde Bulunan Cesetlerle İlgili Valilik Açıklama Yaptı
21.01.2024 - 18:32,
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, son 5 günde Antalya sahillerinde 6 ceset bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır."

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Sahillerinde Bulunan Cesetlerle İlgili Valilik Açıklama Yaptı - Son Dakika
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