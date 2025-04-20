Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Çevre Politikaları Tartışıldı - Son Dakika
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Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Çevre Politikaları Tartışıldı

Antalya'da düzenlenen 10. Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamındaki Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda, çevre politikaları, teknoloji ilişkisi ve doğayı koruma yolları masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın turizm potansiyelinden ve çevre ödüllerinden bahsetti.

20.04.2025 11:31  Güncelleme: 13:36
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(ANTALYA) - Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nun ikinci günü tamamlandı. Sempozyumun 2'nci oturumunda "Çevre Politikaları ve Teknoloji İlişkisi" konusu ele alınırken, 3'üncü oturumda ise "Çevreyi Korumanın Yolları ve Aktörleri" konusu masaya yatırıldı. Sempozyumun 3'üncü oturumunu takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sonrasında UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komite Toplantısı'na katıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 2'nci gününde de birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komite Toplantısı'nda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında başlattığımız UCLG-MEWA üyeliğimiz, kent diplomasisine açılan bir kapı olmuş; bu çatı altında çok sayıda aktif görev alarak, bilgi paylaşımı, proje ortaklığı ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunmuş bulunuyoruz" dedi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri, Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreteri, yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan komite üyesi belediye başkanları ve kent konseylerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Antalya'nın turizm potansiyeli ile ilgili bilgiler paylaşan Böcek, "Yılda yaklaşık 27 milyon yerli yabancı yani nüfusumuzun 10 katı misafiri ağırlamaktayız. Antalya'mız, ziyaretçi sayısı açısından Avrupa'da 3'üncü, dünyada 4'üncü sırada yer almaktadır. Antalya'mız, 40 ülkeden 123 belediyenin üye olduğu Asya belediye başkanları forumu tarafından 2025 yılı çevre başkenti ilan edilmiştir. Bu bizim Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız 21. çevre ödülümüzdür" diye konuştu.

Doğayı korumak için akılcı çözümler masaya yatırıldı

Fuarla birlikte düzenlenen "Yerel Yönetimler Sempozyumu"nun ikinci ve üçüncü oturumları gerçekleştirildi. Öğleden önce başlayan oturumda, "Çevre Politikaları ve Teknoloji İlişkisi" konulu sempozyumun moderatörlüğünü; Cumhuriyet Halk Partisi Çevre ve İklim Değişikliğinden sorumlu PM üyesi Baran Bozoğlu yaptı. Konuşmacı olarak katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Saçlı, "Çevre Sorunlarında ve Korumada Teknolojinin Rolü" başlığını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Nilüfer Kart Aktaş "Kentsel Peyzajda Sürdürülebilir Uygulamalar, Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojik Çözümler" başlığını, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise "Sera Gazı Salımlarının Azaltılmasında Teknolojinin Etkisi" başlığını ele aldı. Ayrıca Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği temsilcisi Pınar Yalman Akcengiz "Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri" ve Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof.Dr. Ümit Deniz Uluşar da "Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler" konularına değindi.

Hukuk boyutu da konuşuldu

Öğleden sonra gerçekleştirilen "Çevreyi Korumanın Yolları ve Aktörleri" başlıklı üçüncü oturumda ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy moderatör olarak yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden emekli olan Dr. Nihan Yenilmez Arpa, üçüncü oturumda "Doğayı Korumada Milli Parkların Rolü ve Korunan Alanların rolü" konusunda değinirken, Av. Zuhal Dönmez, "Çevre Korumada STK'ların Rolü"nden, Av.Dr.Fevzi Özlüer ise "Çevre Korumada İdari Yargının Rolü"nden bahsetti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Çevre Politikaları Tartışıldı - Son Dakika

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