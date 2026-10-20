Antalya Serik'te motosikletiyle otomobille çarpışan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı

Antalya Serik'te motosikletiyle otomobille çarpışan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te okula giden 16 yaşındaki lise öğrencisi, motosikletiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenci için polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi F.Y. (16), motosikletiyle okula giderken otomobille çarpıştığı kazada yaralandı.
Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Okula giden F.Y. yönetimindeki motosiklet ile F.Ö.'nün kullandığı 07 CMD 487 plakalı otomobil, çarpıştı. Motosikletten savrulan lise öğrencisi F.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci, ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya), -
Kaynak: DHA
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