Antalya Serik'te orman yangını 160 hektarı kül etti
Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, ilk belirlemelere göre 160 hektar alan yangından etkilendi.
KISMEN KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre toplam 160 hektar alan yangından etkilendi. Bölgede yer yer kuvvetlenen rüzgarın etkisini sürdürdüğü, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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