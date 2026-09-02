Antalya Serik'te sosyal medyadan hasta çocuk bahanesiyle para toplayan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya hesabından çocuğunun hasta olduğunu iddia ederek izinsiz para topladığı öne sürülen H.A., jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya hesabından çocuğunun hasta olduğu iddiasıyla para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A'nın sosyal medyada çocuğunun hasta olduğunu belirterek, izinsiz para topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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