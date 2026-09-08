Antalya Serik'teki orman yangınında iş makinesi devrildi, ekipler çalışıyor - Son Dakika
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Antalya Serik'teki orman yangınında iş makinesi devrildi, ekipler çalışıyor

Antalya Serik\'teki orman yangınında iş makinesi devrildi, ekipler çalışıyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, bölgeye destek için giden özel bir firmaya ait iş makinesi yol kenarında yan yattı. Yangının kontrol altına alınması için kamu kurumları, belediyeler ve özel firmalar aralıksız çalışırken, mahallede 3 ayrı noktada eş zamanlı çıkan yangın kısmen hafifletildi.

İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra özel firmalar da söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi. Yangın bölgesine giden özel bir firmaya ait iş makinesi yol kenarında yan yattı. İş makinesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

'3 YERDE AYNI ANDA ÇIKTI'

Sarıabalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Özen, "Mahallemizde 3 yerde aynı anda yangın çıktı. Bütün yetkililer her türlü yardımı yaptı. Tüm kurumların yardımıyla biraz hafifledi. İnşallah tamamını bitireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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