Antalya Serik\'teki orman yangınında iş makinesi devrildi, ekipler çalışıyor

İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra özel firmalar da söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi. Yangın bölgesine giden özel bir firmaya ait iş makinesi yol kenarında yan yattı. İş makinesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

'3 YERDE AYNI ANDA ÇIKTI'

Sarıabalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Özen, "Mahallemizde 3 yerde aynı anda yangın çıktı. Bütün yetkililer her türlü yardımı yaptı. Tüm kurumların yardımıyla biraz hafifledi. İnşallah tamamını bitireceğiz" dedi.