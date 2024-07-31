Antalya Ticaret Borsası Başkanı Su Sorununa Dikkat Çekti - Son Dakika
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Antalya Ticaret Borsası Başkanı Su Sorununa Dikkat Çekti

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentte derinleşen su sorunu yaşandığını ve etkili su yönetimine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ürün deseni planlanması, tamamen kapalı devre sulama sistemlerine geçilmesi ve su hasadının yatırım planlamasına alınması için çağrıda bulundu. Çandır ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarının düşmesine rağmen Türkiye'de artış gösterdiğini ve ihracattaki gerilemede yaş meyve ve sebze sektöründeki düşüşün etkili olduğunu ifade etti. Su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Çandır, su sorununun tarım sektörünü en çok etkileyen sektörlerden biri olduğunu belirtti.

31.07.2024 13:53
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentte derinleşen su sorunu yaşandığını ve etkili su yönetimine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ürün deseni planlanması, tamamen kapalı devre sulama sistemlerine geçilmesi ve su hasadının yatırım planlamasına alınması için çağrıda bulundu.

ATB'nin temmuz ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, buradaki konuşmasında, son 5 yılda Türkiye'de tarımsal üretimin ton olarak yüzde 17 arttığını dile getirdi.

Bu artışın büyük ölçüde verimlilik artışı ve üretim deseni değişiminden kaynakladığını belirten Çandır, ancak dünyada tarım ve gıda ürünlerinin fiyatları düşerken Türkiye'de artış gösterdiğini hatırlattı.

Kentin haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 167 milyon dolar gerçekleştiğini ifade eden Çandır, "Yılın ilk yarısında ise yüzde 0,6 azalışla 1 milyar 92 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracattaki bu gerilemede yaş meyve ve sebze sektöründeki düşüş etkili oldu. Kentimizin haziran ayı yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 47 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 361 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

"Hepimiz su kaynaklarını verimli kullanmalıyız"

İklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarının tehdit ettiğinin altını çizen Çandır, bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında tarımın geldiğini vurguladı.

Kentin bazı ilçelerinde su sorunu yaşandığını dile getiren Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerimiz, Korkuteli ve Elmalı ile Aksu'dan Gazipaşa'ya kadar ilçelerimizde derinleşen bir su sorunu yaşandığını paylaşıyorlar. Yağışlar kısa süreli rahatlama yaratsa da uzun vadede bu soruna çözüm olamamaktadır. Çözüm için etkili bir su yönetimine ihtiyaç vardır. Ürün deseni havzalardaki su durumuna göre planlanmalıdır. Tamamen kapalı devre sulama sistemlerine geçilmelidir. Su hasadı konusu, kamunun altyapı yatırım planlamasına acil olarak alınmalıdır. Su kaynaklarını verimli kullanmak ve iklim değişimine karşı sorumlu olan tek sektör tarım değildir. Sanayiden hizmet sektörüne, kamudan hane halkına kadar hepimiz su kaynaklarını verimli kullanmalıyız. Çünkü bu değişimden hepimiz sorumluyuz."

Tarım ve Orman Bakanlığınca yeni hayvancılık desteklerinin ilk kez üç yıl için, performansa ve verime göre açıklandığını anımsatan Çandır, yeni modelin iyi bir başlangıç olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Öte yandan Çandır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) tarımsal yatırımları desteklediği IPARD programından geçen ay Antalya'da toplam 527 milyon lira yatırım ve 266 milyon lira hibe desteği ile 25 proje başvurusu yapıldığını belirtti.

Program için ikinci çağrının ilan edildiğini aktaran Çandar, tüm üretici ve üyelerin daha fazla yararlanmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Ticaret Borsası Başkanı Su Sorununa Dikkat Çekti - Son Dakika

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