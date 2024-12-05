Antalya, TTI İzmir Fuarı'nda Tanıtıldı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na katıldı. Başkan Böcek, Antalya'nın tanıtımı için fuarlara büyük önem verdiklerini söyledi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Böcek, 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında TTI İzmir 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nın açılışına katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANTAB, Antalya ve 19 ilçesinin tanıtımı için fuarda stant açtı.

Türkiye'nin en büyük turizm platformlarından biri olan fuarda açılan stantta dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli tanıtılıyor. Başkan Böcek, fuarın resmi açılış töreninin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi standına geçerek açılışa katılan protokolü misafir etti.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, "Antalya'ya gelen turist rakamları bu yıl da yüz güldürüyor. Her yıl hedefimizi daha da yukarı taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapı çalışmalarımızla turizme destek verirken, ANTAB olarak da tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşıyoruz. Katıldığımız fuarlarda en dikkati çeken stantlardan biri hep Antalya oluyor. Antalya'mız da bu ilgiyi sonuna kadar hak ediyor. Antalya'mızın turizmdeki gücünü pekiştirmek için yaptığımız çalışmaların sonuç verdiğini görmek bizleri memnun ediyor. Antalya'mızın tanıtımına destek olan fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.