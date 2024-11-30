Antalya Uluslararası Piyano Festivali, Nostalji Tramvayında Müzik Dinletisiyle Başladı - Son Dakika
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Antalya Uluslararası Piyano Festivali, Nostalji Tramvayında Müzik Dinletisiyle Başladı

Antalya Uluslararası Piyano Festivali, Nostalji Tramvayında Müzik Dinletisiyle Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencilerinin nostalji tramvayında gerçekleştirdiği konserle başladı. Öğrenciler, ünlü bestekarların eserlerini yola çıkan tramvay yolcularına sundu.

30.11.2024 15:28  Güncelleme: 15:32
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali kapsamında, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri nostalji tramvayında konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6- 20 Aralık arasında düzenleyeceği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, şehir etkinlikleriyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, nostalji tramvayı yolcularına müzik dinletisinde bulundu. Tramvay içine yerleştirilen piyanoda öğrenciler, yolculara ünlü bestekarların eserlerini yorumladı. Yolcular da konseri ilgiyle takip etti.

'ANTALYA'YI TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Etkinlik kapsamında nostalji tramvayında konser veren İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencilerinden 10 yaşındaki Şerife Roza Sağlam, Piyano çalarken mutlu oluyorum. Güzel bir etkinlik. Bu etkinlikte yer aldığım için heyecanlıyım, halk tarafından izlenmek gurur verici dedi. 12 yaşında olan Mehmet Deniz Sağlam, 4 yıldır piyano çaldığını belirterek, Burada olmaktan kendimi mutlu hissediyorum. Piyano çalmak insanı rahatlatıyor diye konuştu. 16 yaşındaki Sündüz Su Efe, festivale dünyaca ünlü piyanistlerin geldiğini vurgulayarak, Burada genç yetenekler olarak Antalya'yı temsil etmekten çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız çünkü halk tarafından takdir görüyoruz dedi.

TRAMVAY KONSERİ YARIN DA DEVAM EDECEK

6 Aralık Cuma günü sanatçı Karsu'nun performansı ile başlayacak festival öncesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 1 Aralık Pazar günü de 12.00-14.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında nostalji tramvayında konser verecek.

HABER Aysu DURSUN- KAMERA İrem GÜNEYBAZ ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Uluslararası Piyano Festivali, Nostalji Tramvayında Müzik Dinletisiyle Başladı - Son Dakika

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