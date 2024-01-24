Antalya Valisi Hulusi Şahin: Gazze\'deki İnsanlık Dramına Tepki Göstermeliyiz

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını hatırlatarak, "Bulunan cesetler tahmini olarak Lübnan'dan, Avrupa'ya gitmek isteyen ve yaklaşık 90 kişinin olduğunu tahmin ettiğimiz bir geminin batması sonucu olduğuna dair bulgular var." açıklamasında bulundu.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden (KONYSİAD) yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, kentte bir otelde düzenlenen derneğin toplantısına katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi.

İstek ve sorunları dinleyen, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, son günlerde Antalya'nın bazı ilçelerinde cesetlerin sahile vurmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Herkesi bir olmaya ve tepki göstermeye davet ediyorum"

Ardı ardına kıyıya vuran parçalanmış insan bedenlerinden sonra "Kentte seri katil mi var?" sorularının sorulmaya başlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bunlar belki bir seri katil cinayetleri değil ama yanı başımızda süren ve Gazze'de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık. Bulunan cesetler tahmini olarak Lübnan'dan, Avrupa'ya gitmek isteyen ve yaklaşık 90 kişinin olduğunu tahmin ettiğimiz bir geminin batması sonucu olduğuna dair bulgular var. Bu savaş bir an önce durmadığı sürece benzer tabloları görebiliriz. Bu nedenle yaşanan bu insanlık dramına karşı herkesi bir olmaya ve tepki göstermeye davet ediyorum."

Şahin, sahipsiz hayvan sorununa da değinerek, bu konuda kanunların açık olduğunu, belediyelerin kısırlaştırma çalışması yapması gerektiğini ifade etti.

Trafik sorunu için de yeni yollar açılmadan sorunun çözüme kavuşmayacağını dile getiren Şahin, "Yeni yolların yanında mevcut yollar da alt ve üst geçitlerle tekrar düzenlenmeli. Mümkün olduğunca trafik ışığını azaltmalıyız. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bazı hazırladığımız projeler var. Trafik sorununa dair bazı çalışmalarımızı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan da doğa ve çevre odaklı projelere de destek verdiklerini söyledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile bazı sivil toplum kuruluşu ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.