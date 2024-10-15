Antalya ve Bosna Hersek'ten Turizm ve Ticaret İş Birliği

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(ANTALYA)- Bosna Hersek Zenıca Doboj Kantonu (ZDK) Bakanlar Heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette Böcek, "Antalya ve Zenıca Doboj Kantonu arasında turizm ve ticaret alanında iş birliğini arttırmak istiyoruz. Dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için her türlü adımı atmaya hazırız" dedi.

Bu yıl 13-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 9'uncusu gerçekleştirilecek Dünya Barış Kupası Masterlar Uluslararası Futbol Turnuvası için Antalya'da bulunan Bosna Hersek Zenıca Doboj Kantonu (ZDK) Bakanlar Heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette, ZDK Meclis Başkanı Cazim Huskıc, ZDK Başbakanı Nezir Pıcıc, Ekonomi Bakanı Samir Sıbonjıc, Tarım, Orman ve Sular Bakanı Jasmin Cajıc ve futbol heyeti yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Bosna Hersek'in Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, "Antalya ve Zenıca Doboj Kantonu arasında turizm ve ticaret alanında iş birliğini arttırmak istiyoruz. Dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için her türlü adımı atmaya hazırız. Bu tür sportif ve kültürel faaliyetler ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz" dedi.

"Sizlerle iş birliği halinde olmaktan büyük memnuniyet duyarız"

Zenıca Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pıcıc ise bir spor etkinliği için kentte olduklarını belirterek, "Turizmin ve Antalya'nın gelişmesi noktasında yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum. Zenıca Doboj Kantonu Bosna Hersek ekonomisinin öncüsü haline geldi. Endüstri üretiminde önemli bir potansiyele sahibiz. Sizlerle iş birliği halinde olmaktan büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Başka Böcek'e forma hediye edildi

Başkan Muhittin Böcek, Zenıca Doboj Kantonu Bakanlar heyetine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Böcek, ZDK heyetine 9. Dünya Barış Kupası Masterlar Uluslararası Futbol Turnuvası'nda da başarılar diledi. ZDK heyeti de Başkan Muhittin Böcek'e Master Bosna takımının formasını hediye etti.