Antalya ve Manisa Belediyeleri Arasında Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Antalya ve Manisa Belediyeleri Arasında Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi İşbirliği Protokolü İmzalandı

04.06.2025 15:05  Güncelleme: 15:06
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, dijital dönüşüm ve su hizmetleri verimliliği açısından önem taşımakta.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ALDAŞ Teknoloji Ofisi'nin kendi öz kaynakları ve mühendisleri tarafından geliştirilen Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi içme suyu ve atık su hizmetlerini veriye dayalı olarak takip ederek su kayıp kaçaklarıyla mücadelede büyük katkı sağlayan sistemin, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılmasına yönelik kurumsal işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ALDAŞ Teknoloji Ofisi tarafından geliştirilen ASAT Abone ve Varlık Bilgi Yönetim Sistemi'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MASKİ) uyarlanmasına yönelik kurumsal işbirliği protokolü düzenlendi. ASAT Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Kuzay ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, dijital dönüşüme sadece iş dünyasının değil, kamusal alanda yerel yönetimlerin de ayak uydurması gerektiğini belirterek, bunun hizmet kalitesi, zaman yönetimi, işgücü, tasarruf gibi konularda avantaj sağlaması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Projeyi Büyükşehir'in mühendisleri yürüttü

2022 yılında belediye iştiraki ALDAŞ'ın, Akdeniz Üniversitesi TEKNOKENT bünyesinde kurduğu yazılım ekibinin ASAT'ın tüm bileşenlerini ayrıntılı analiz ederek hazırladığı Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Böcek, "Tamamen kuruma ait olan yazılım geliştirme süreci Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi mühendisleri tarafından yürütüldü. Altyapı bilgi yönetim sistemini oluşturan yazılımlar, kentin artan ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilerek modern teknolojik altyapı ile hazırlandı. Tüm veriler sisteme anında yansıyarak merkezden canlı olarak izlenebiliyor" dedi.

Sistem sayesinde içme suyu ve atıksu hizmetlerinin veriye dayalı olarak takip edilebildiğini ve su kayıp kaçaklarıyla mücadelede büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Böcek, "Bu işbirliğimiz sayesinde hem zaman hem de kaynak açısından verimli bir çözüm elde ediyoruz. Ayrıca dışa bağımlı olmayan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bir sistemi kullanmak, bizler için bir kamu sorumluluğu niteliği taşımaktadır. 20 yılı aşkın süredir kurulmaya çalışılan varlık yönetimini dijital olarak hayata geçirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle imzaları ilerleyen günlerde başka belediyelerimizle de atacağız. Bu işbirliğinin Türkiye genelindeki diğer yerel yönetimlere de örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de altyapı bilgi sistemi hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması konusunda büyük önem arz ettiğini söyledi. Zeyrek, "Bu proje bizim için çok önemliydi. Bugün bu sadece ilk adımı atıyoruz. Bundan sonra da bu iki kurumun kardeşliğini sık sık görmeyi umut ediyoruz. Bundan sonra diğer büyükşehir belediyelerinin de bu sistemi örnek alacağını ve bu sistemi kullanacaklarını düşünüyorum. Yerel yönetimlerin birlikteliğini ve birbirlerinin desteklemesini çok önemli buluyorum. Abim dediğim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Bugün attığım imzanın ortaya çıkardığı birlikteliğinin görev sürem boyunca devam edeceğimin altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanlar imzayı attı

Konuşmalardan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı arasında ASAT Abone ve Varlık Bilgi Yönetim Sistemi'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ'ye uyarlanmasına yönelik kurumsal işbirliği protokolünün imzaları atıldı. Başkan Muhittin Böcek ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra makamında Ferdi Zeyrek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya ve Manisa Belediyeleri Arasında Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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