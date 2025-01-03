Antalya'ya Rekor Ziyaretçi Akını

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın geçen yıl 17 milyon 278 bin 103 kişiyle tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kırdığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Antalya'nın 2024'te turizmdeki büyük başarısına yakından tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünya turizminin en önemli merkezlerinden biri olan şehrimiz, toplam 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak adeta rekorlar yılı yaşadı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması; 1 Rusya, 2 Almanya, 3 İngiltere, Antalya'mıza yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımızın sayısı da ilk kez 1 milyon barajını aştı. Bu tarihi başarı, şehrimizin uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi."

Ersoy, Antalya turizminin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle büyümeye ve Türkiye'yi turizm merkezi olarak zirvede tutmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2025 yılında yeni rekorlara imza atmayı diliyoruz." ifadesini kullandı.