Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu

Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, Minikler Türkiye Şampiyonası\'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu

Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, 2024 Yılı Minikler Türkiye Şampiyonası'nda il ve bölge birincisi olarak katıldığı finalde birinci gelerek üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Kulüp yöneticisi Yeliz Ersoy, çocukların performansına ve kültürün yaşatılmasına vurgu yaptı.

22.11.2024 17:05  Güncelleme: 17:09
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TÜRKİYE Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği 2024 Yılı Minikler Türkiye Şampiyonası'na il ve bölge birincisi olarak katılan Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, 16 takımının yarıştığı Türkiye Finali'nde şampiyon oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nca her yıl düzenlenen halk oyunları yarışmalarının minikler kategorisindeki Türkiye Şampiyonu, bu yıl da Antalya oldu. Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü'nün minik takımı yıl içerisinde düzenlenen yarışmalarda önce il, ardından bölge birincisi olarak Minikler Türkiye Şampiyonası 2024 Finali'ne katılmaya hak kazandı. Denizli'de 16 ilden takımın yarıştığı finalde Antalya'yı temsil eden Yörem Halk Dansları Spor Kulübü minik takımı şampiyon olarak, üst üste üçüncü Türkiye şampiyonluğunu elde etti.Kulüp yöneticisi Yeliz Ersoy, minik takımı olarak son üç yılda üst üste üçüncü kez şampiyon olarak bir ilke imza atıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Öncelikle çocuklarımızı göstermiş oldukları performanslarından dolayı yürekten kutluyorum. Kültür ve sanatımızın gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ediyoruz ve bu konuda velilerimizin de büyük bir payı var dedi. Antalya'da 2015 yılındaki G20 Dünya Liderler Zirvesi'nde de o dönemin Türkiye Şampiyonu olan halk oyunları takımı öğrencilerinin yöresel kıyafetleriyle Antalya Havalimanı'nda tek tek dünya liderlerini çiçekle karşıladığı takımın öğretmeni de olan Kulüp Başkanı Osman Ersoy ise şampiyonada emeği geçen tüm öğrencileri ve antrenörleri kutladı. Halk oyunlarında Antalya adına büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Ersoy, Kültürümüzün yaşatılması ve ilimize daha nice başarılar getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

Haber-Kamera Mehmet ÇINAR ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika

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