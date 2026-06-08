Antalya'da servise silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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Antalya'da servise silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

08.06.2026 14:51
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e çıktı. Vali Hulusi Şahin, olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını belirtti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Otokoç yetkili servisine yönelik silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Soruşturma kapsamında daha önce 5 zanlının yakalandığını belirten Şahin, "Failin ve faillerin bulunması ile ilgili yapılan çalışmayla en son 5 kişi yakalanmıştı. Sabah da 8 şüpheli alındı ve bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında." dedi.

Olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını ifade eden Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşılmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

Şahin, gerekli görülmesi halinde yeni kırmızı bülten çıkarılması için de girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine dün yüzü kapalı bir kişi tarafından ateş açılmış ve binanın ön cephesindeki cama isabet eden 2 kurşun hasara yol açmıştı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Otokoç, Kepez, Ford, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da servise silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

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