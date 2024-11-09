Antalyaspor Bodrum FK'yı 3-2 Yendi - Son Dakika
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Antalyaspor Bodrum FK'yı 3-2 Yendi

Antalyaspor, Bodrum FK'yi 3-2 mağlup ederek Süper Lig'deki zaferine imza attı.

09.11.2024 18:04
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(ANKARA)- Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı Corendon Airlines Park'ta konuk etti. Saat 13: 30'da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Bodrumspor, 13. dakikada Fredy'nin gölüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Antalyaspor, 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45 artı 2'de Sam Larsson'un golüyle  durumu 3-1 yaptı. Bodrumspor 49. dakikada George Puşcaş'ın gölüyle farkı 1'e indirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor sahasında Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalyaspor Bodrum FK'yı 3-2 Yendi - Son Dakika

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