Antalyaspor'un Yeni Yönetimi, Başkan Böcek ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalyaspor'un Yeni Yönetimi, Başkan Böcek ile Bir Araya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimini kabul ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ergün, kulübün projeleri ve yaz festivali konserleri hakkında bilgi verdi.

07.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya spor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimi ağırladı. Başkan Böcek, yeni yönetime başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde takıma desteklerinin süreceğini söyledi.

Başkan Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimini kabul etti. Başkan Böcek, Antalyaspor'un yeni yönetimine başarılar dileyerek, "Birbirinden kıymetli iş insanın katkısı yeni bir yönetim oluşmuş. Her şey Antalyaspor için. Her zaman spor ile siyaseti birbirinden ayırmışımdır. Sizlerin de böyle yaptığını biliyorum. Her kesimden üyenin oyunu aldınız. Antalyaspor'a destek olan herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Antalyaspor Yaz Festivali konserleri düzenlemeyi planlıyoruz"

Ergün ise taraftarın içinden gelen biri olduğunu belirterek, "Güzel bir ekip kurduk. Altyapımızda 3500 tane çocuğumuza farklı spor dallarında eğitim veriyoruz. Kulübümüzün geliri yok. Kulübe yeni gelir getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Haziran ayında üç günlük Antalyaspor Yaz Festivali konserleri düzenlemeyi planlıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle yeni çalışmalar yapacağız. Desteğiniz ve ilginiz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek, Ergün ve ekibiyle bir süre sohbet etti. Ergün, Başkan Böcek'e ziyaret anısına Antalyaspor atkısı ve 'Muhittin Böcek' yazılı forma hediye etti.

Kaynak: ANKA

Muhittin Böcek, Antalyaspor, Etkinlikler, Belediye, Antalya, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalyaspor'un Yeni Yönetimi, Başkan Böcek ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:22:44. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'un Yeni Yönetimi, Başkan Böcek ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.