Antalyaspor'un Yeni Yönetimi, Başkan Böcek ile Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya spor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimi ağırladı. Başkan Böcek, yeni yönetime başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde takıma desteklerinin süreceğini söyledi.

Başkan Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yeni yönetimini kabul etti. Başkan Böcek, Antalyaspor'un yeni yönetimine başarılar dileyerek, "Birbirinden kıymetli iş insanın katkısı yeni bir yönetim oluşmuş. Her şey Antalyaspor için. Her zaman spor ile siyaseti birbirinden ayırmışımdır. Sizlerin de böyle yaptığını biliyorum. Her kesimden üyenin oyunu aldınız. Antalyaspor'a destek olan herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Antalyaspor Yaz Festivali konserleri düzenlemeyi planlıyoruz"

Ergün ise taraftarın içinden gelen biri olduğunu belirterek, "Güzel bir ekip kurduk. Altyapımızda 3500 tane çocuğumuza farklı spor dallarında eğitim veriyoruz. Kulübümüzün geliri yok. Kulübe yeni gelir getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Haziran ayında üç günlük Antalyaspor Yaz Festivali konserleri düzenlemeyi planlıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle yeni çalışmalar yapacağız. Desteğiniz ve ilginiz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek, Ergün ve ekibiyle bir süre sohbet etti. Ergün, Başkan Böcek'e ziyaret anısına Antalyaspor atkısı ve 'Muhittin Böcek' yazılı forma hediye etti.