Antalyaspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Alanyaspor maçının ardından

Sergen Yalçın Oyuna bakınca alınan 1 puan iyi gibi duruyor

Fatih Tekke Aldığımız 1 puan bizim için gayet değerliydi

Adem AKALAN ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Alanyaspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuna baktıkları zaman alınan 1 puanın iyi olduğunu söylerken, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunun genel hatlarında üstün olduklarını ve aldıkları 1 puanın kendileri için gayet değerli olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, aldığı beraberlikle puanını 25'e, Alanyaspor ise 21'e yükseltti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

YALÇIN ALIŞMA AŞAMASINDAYIZ

Yaklaşık 3 gündür takımın başında olduklarını belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Takımla çalışmak için çok fazla bir süremiz olmadı. Alışma aşamasındayız. Oyuncuları tanımaya, özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu 20 gün civarında sürebilir. Bizim açımızdan çok olumlu bir oyun olmadı. Zaman zaman üstünlük kurduğumuz dakikalar var. Rakibimize verdiğimiz pozisyonlar var. Basit hatalardan pozisyon verdik dedi.

OYUNA BAKINCA 1 PUAN İYİ GİBİ DURUYOR

Erken attıkları ve VAR'dan dönen golün gri bir pozisyon olduğunu ifade eden Yalçın, VAR'dan iptal edilen pozisyonda ne kadar el vardı, baktık, pozisyona bence gri pozisyondu. Bence ağır bir karardı. Onun haricinde rakibin de pozisyonları vardı. Oyunu geliştirmek durumundayız. Bunu da kısa bir süre zarfında yapmamız gerekiyor. Bugün için 1 puan oyuna baktığımız zaman iyi gibi duruyor. İnşallah önümüzdeki maçta bunu telafi ederiz şeklinde konuştu.

EKSİKLERİMİZ VAR

Eksikleri olduğunu belirten Sergen Yalçın, İkinci top kazanma gibi, temaslı oynama gibi, topun bizde kalması gibi, ciddi sorunlarımız var. Kendi sistemimizi oturmak için biraz zamana ihtiyaç var. Nuri hocanın sisteminden gitmeye çalışıyoruz. Ufak dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz dedi.

TEKKE ALDIĞIMIZ 1 PUAN BİZİM İÇİN GAYET DEĞERLİYDİ

Maçın 90 dakikalık diliminde oyunsal taraf olarak üstün olan kesimin kendileri olduğunu belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Verdiğimiz pozisyonlar ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Oyunun tamamında oyuncularımın bazılarında düşük bazılarında yüksek performans vardı. Genel olarak hepsinin performansından memnunum. Antalyaspor'un yeni hocasıyla coşkuyla oynayacağını bekliyorduk. Maçın bazı bölümlerinde de bunu gördük. Baskıların çoğunu çok rahatlıkla kırabildik. Basit pas hatalarından dolayı kalemizde gördüğümüz pozisyonlar da var. Genel hatlarıyla belki de tüm oynadığımız maçlar içerisinde en fazla pozisyona girdiğimiz maçı oynadık diyebilirim. Aldığımız 1 puan bizim için gayet değerliydi. Ondan daha önemlisi oyunumuzun gelişimini görmek çok daha değerli. Sergen Yalçın ve ekibine başarılar diliyorum. Ocak ayı çok zor bir süreç olacak gibi gözüküyor. Arka arkaya oynayacağımız maçlar var. Tempomuzu, oyunumuzu biraz daha yukarıya çekmemiz gerekiyor dedi.