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Antalyasporlu Futbolcu İsrail'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalyasporlu Futbolcu İsrail'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alındı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Antalyasporlu Futbolcu İsrail\'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 01:25,  Güncelleme: 01:27
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Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. İsrailli futbolcunun ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki '7 Ekim'in 100. Günü anısına' yazıyı gösteren Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi tarafından da kadrodan çıkarıldığı duyurulan futbolcu Jehezkel, hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

JEHEZKEL GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalyasporlu Futbolcu İsrail'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
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