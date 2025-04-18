Antandros Antik Kenti'nde Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi İncelemesi

(BALIKESİR) - Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Antandros Antik Kenti'nde, "Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, il ve ilçe protokol üyeleri tarafından inceleme yapıldı.

Antandros Antik Kenti'nde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen ve Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen "Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Hedef ören yeri statüsü kazandırmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsüne alınması beklenen, ziyaretçi karşılama merkeziyle Antandros Antik Kenti'nin bölgenin turizm potansiyelini dört mevsim boyunca ziyaret edilebilecek bir turizm destinasyonuna dönüştürmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderecek bir karşılama alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Proje, Alternatif Turizm Destinasyonlarının Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında GMKA'nın sağladığı hibe desteğiyle hayata geçiriliyor.

Edremit Kaymakamlığı ortaklığında yapılan proje Edremit Belediyesi tarafından uygulanacak. Kentin tarihi ve kültürel potansiyelini gün yüzüne çıkararak yıl boyunca devam edecek kesintisiz turizm hareketliliği sağlamayı hedefleniyor.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu ve Edremit Kaymakamı Odabaş ile inceleme yapan Başkan Ertaş, Antandros Antik Kenti'nin tanıtımı, bilinirliğinin artırılması ve ören yeri kabulü için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.