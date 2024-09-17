Antarktika'dan Mars Kayası Osaka EXPO'da - Son Dakika
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Antarktika'dan Mars Kayası Osaka EXPO'da

Japonya, Antarktika'da keşfedilen Mars kayasını EXPO 2025'te sergileyecek, evren temasıyla ilgili.

17.09.2024 12:47
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Japon araştırmacıların Antarktika'da keşfettiği "Mars kayası"nın ilk kez Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda halkın izlenimine sunulacağı bildirildi.

Japonya hükümeti, ülkenin batısındaki Osaka metropolünde gelecek yıl düzenlenecek EXPO 2025 Fuarı'na yönelik uluslararası ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı açıklamasına göre, fuara, EXPO temasına uygun olarak "evrenin ve yaşamın kökenlerini inceleyen" stant kurulacak.

Burada, Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü (NIPR) ekibinin 2000 yılında Antarktika bölgesinde keşfettiği "Mars kayası" ziyaretçilere açılacak.

Tokyo'daki NIPR'da muhafaza edilen 13 kilogram ağırlığa sahip cisim 29 santimetre uzunluğunda, 22 santimetre genişliğinde, 16 santimetre yüksekliğinde.

Analizlerde, suyla tepkime sonucu oluşan mineralleri içerdiği saptanan kayanın "Mars'ta bir zamanlar suyun var olduğuna" dair kanıt oluşturduğu kaydediliyor.

Öte yandan 2020'de Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "Hayabusa 2" keşif aracının Ryugu asteroitinden çıkardığı kumun sergilenmesi planlanıyor.

Fuarın "hayat teması" ile bağlantılı

Eğitim Kültür Spor Bilim ve Teknoloji Bakanı Moriyama Masahito, yaptığı açıklamada, meteor sergisi için "NIPR faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesi için harika fırsat." dedi.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken de "yaşamın kökenini göstermesi" açısından bu serginin, fuarın "hayat teması" ile derinden bağlantılı olduğunu söyledi.

1969'daki "Apollo 12" uzay misyonunda çıkarılan bir "Ay kayası"nın, 1970 yılında düzenlenen Osaka EXPO'daki ABD pavyonunda sergilenmesi büyük ilgi çekmişti.

EXPO

EXPO 2025, Osaka kentinin kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan- Eylül 2025'te düzenlenecek.

Japonya, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Sergiler Bürosunun 2018'deki genel kurulunda adaylar Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak EXPO 2025'in ev sahibi seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antarktika'dan Mars Kayası Osaka EXPO'da - Son Dakika

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