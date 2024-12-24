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Antep Savunması destanını anlatan müzeye ziyaretçi akını

Kurtuluşun 103. yıl dönümünde tarihi destanı anlatan müzeye yoğun ilgi

GAZİANTEP - Gaziantep Savunması'nın unutulmaz tarihi destanını geleceğe taşıyan 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, kurtuluşun 103'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Gazianteplilerin 103 yıl önce dünyada benzerine az rastlanan bir mücadele örneği sergilediği ve 6 bin 317 kişinin şehit, binlerce kişinin de gazi olduğu Antep Savunması destanının tüm detaylarıyla anlatıldığı 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi yoğun ilgi görüyor. Gazianteplilerin 11 ay boyunca işgalci Fransızlara ve İngilizlere karşı verdiği destansı mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan müze, Gaziantep'in Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde de ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında yapımı tamamlanarak açılan ve resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan müze, özgün ve zengin içeriğiyle yerli, yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Mimarisi ve tasarımıyla ön plana çıkan müzede, yağlıboya tekniğiyle yapılan 14 adet tablo, 3 adet diorama ve 120 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe sahip eşsiz tam bir panoramik alan ile Antep Savunması tüm yönleriyle anlatılıyor. Antep Savunmasında şehit ve gazi olanların yakınlarının bağışladığı harp dönemi eserleri de müzede yer alıyor.

Ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor

İşgalci Fransız askerleri tarafından annesinin tesettürüne el uzatılmasına karşı çıktığı için şehit edilen Mehmet Kamil başta olmak üzere 6 bin 317 şehidin verildiği ve binlerce kişinin de gazi olduğu Antep Savunması'nın tarihini anlatan müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler, müzeyi ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşıyor. Ziyaretçiler, müzeyi ziyareti esnasında sömürgeci ve işgalci Fransızların zulmüne, Gaziantep halkının da verdiği destansı mücadeleye şahit oluyor.

"Müze insanı Antep Savunması dönemine götürüyor"

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Barış Yıldız, Antep Savunması'nın tüm yönleriyle ve detaylarıyla anlatılan müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Müzeyi ilk defa ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini belirten Yıldız, "Bugün Gaziantep'i ziyarete geldim. Arkadaşlarımla ilk olarak Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettik. Zeugma Mozaik Müzesi'nde Roma İmparatorluğundan bayağı etkilendik. Daha sonra Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyarete geldik. Antep Savunması'nda yaşananlar, Gaziantep halkının savunma döneminde 10 ay boyunca yaşadığı açlık, Antep Kalesi etrafında verilen destansı mücadeleyi görünce çok etkilendim. Antep Savunması döneminde verilen mücadeleyi müzede görmek beni gerçekten çok etkiledi. Gerçekten çok duygulandım. Ne kadar şanslı olduğumuzu ve bu toprakların ne kadar zor şartlar altında kazanıldığını görmek beni çok duygulandırdı ve bütün ecdadımızdan Allah razı olsun. Gazianteplilerin Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

"Müzeyi gezerken onur ve gurur duydum"

Ziyaretçilerden Burak Arıkan ise Antep Savunması'nın tüm detaylarıyla anlatıldığı müzeyi gezerken duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Gaziantepli olarak sürekli burada olduğumuz zamanlarda aslında bunu çok değerlendiremiyoruz. Bu tür müzelere gelmeyi, bu müzelere geldiğimizde gerçekten daha çok gelmemiz gerektiğini hissediyoruz. Çünkü ecdadımızın gerçekten ne kadar zor zamanlar ve zor şartlar altında bu mücadeleyi vermiş olduğunu görüyoruz. Ecdadımızın verdiği mücadeleyi şimdi daha iyi anlıyoruz. Sürekli televizyonda ecdadımızın verdiği mücadeleyi görmek kesinlikle etkiliyor ama bu şekilde bire bir görünce ve birde burada her yönüyle aktarılması bambaşka hissettiriyor. Ecdadımızın ne kadar zorluk çektiğini ve ne kadar zor şartlar altında savaştıklarını, bizler için kan döktüklerini gördüğümüzde gerçekten duygulanıyoruz" diye konuştu.