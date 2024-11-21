Antibiyotik Direnci Tehdit Ediyor: Her 45 Saniyede Bir Ölüm

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ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, şu anda dünyada her 45 saniyede bir insanın antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında bu rakam her 3 saniyede bir olacak. Bu rakamlar korkutucu ve ürkütücü" dedi.

Prof. Dr. Ender Yarsan, '18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç (AMR) Haftası' nedeniyle bilinçsiz antibiyotik kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Yarsan, 2004 yılında yayımlanan bir rapora göre, dünyada antibiyotik kullanım miktarının 80 bin tonun üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Hem etiyolojik tedaviyi sağlayan bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, hem de en fazla kullanılan ilaçlar. Dolayısıyla bu ilaçların akılcı, bilinçli ve güvenli kullanımı son derece önemli. Eğer akılcı ilaç kullanımı söz konusu olmazsa antibiyotiklerden ileri gelecek şekilde bir kalıntı problemi ortaya çıkabilir, bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç gelişebilir" diye konuştu.

'ÖLÜM ORANLARI SON DERECE YÜKSELDİ'

Antibiyotik direncinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yarsan, "Biz ilacı önerilen dozla, önerilen şekilde kullandık ama neticede bakteri artık antibiyotikten etkilenmez. Bu artık ilaca karşı bir direnç geliştiğiyle ifade edilir. Antibiyotiğe karşı gelişen dirençte en önemli olaylardan bir tanesi dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanacak şekilde ölüm oranları son derece yükselmiştir. 2016'da İngiltere'de yapılan bir çalışma var. O dönemde dünyada yaklaşık 700 bin insanın antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlardan öldüğü ifade edilmiştir. Eğer önlem alınmazsa ve böyle giderse 2050 yılında bir yılda ölecek insan sayısı 10 milyon olarak ifade edilmiş. 2024'ün mayıs ayında yayımlanan bir raporda, 2019 yılında bu sayının 1 milyon 200 bin civarında olduğu ifade edilmiş. 2021 yılında ise bu sayının daha da arttığı ve 4 milyon 700 binlerde olduğu söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Şu anda her 45 saniyede bir insanın antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden Prof. Dr. Yarsan, "Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında bu rakam her 3 saniyede bir olacak. Bu rakamlar korkutucu ve ürkütücü. Dolayısıyla uygulanacak doz son derece önemlidir. İlacın prospektüsünde belirtilen doz neyse o şekilde kullanılmalı. Antibiyotik direncinde özellikle süre bitmeden ilacın kesilmesi direncin en önemli faktörlerinden biri olarak ifade ediliyor. Ayrıca hekim kontrolünde bu uygulamanın yapılması yine son derece önemlidir" dedi.

Haber-Kamera: Ayça YASLI-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,