Antibiyotik Direnci Tehdit Ediyor: Her 45 Saniyede Bir Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antibiyotik Direnci Tehdit Ediyor: Her 45 Saniyede Bir Ölüm

Antibiyotik Direnci Tehdit Ediyor: Her 45 Saniyede Bir Ölüm

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonların dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve eğer önlem alınmazsa bu durumun 2050 yılında her 3 saniyede bir ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

21.11.2024 13:35  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, şu anda dünyada her 45 saniyede bir insanın antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında bu rakam her 3 saniyede bir olacak. Bu rakamlar korkutucu ve ürkütücü" dedi.

Prof. Dr. Ender Yarsan, '18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç (AMR) Haftası' nedeniyle bilinçsiz antibiyotik kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Yarsan, 2004 yılında yayımlanan bir rapora göre, dünyada antibiyotik kullanım miktarının 80 bin tonun üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Hem etiyolojik tedaviyi sağlayan bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, hem de en fazla kullanılan ilaçlar. Dolayısıyla bu ilaçların akılcı, bilinçli ve güvenli kullanımı son derece önemli. Eğer akılcı ilaç kullanımı söz konusu olmazsa antibiyotiklerden ileri gelecek şekilde bir kalıntı problemi ortaya çıkabilir, bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç gelişebilir" diye konuştu.

'ÖLÜM ORANLARI SON DERECE YÜKSELDİ'

Antibiyotik direncinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yarsan, "Biz ilacı önerilen dozla, önerilen şekilde kullandık ama neticede bakteri artık antibiyotikten etkilenmez. Bu artık ilaca karşı bir direnç geliştiğiyle ifade edilir. Antibiyotiğe karşı gelişen dirençte en önemli olaylardan bir tanesi dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanacak şekilde ölüm oranları son derece yükselmiştir. 2016'da İngiltere'de yapılan bir çalışma var. O dönemde dünyada yaklaşık 700 bin insanın antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlardan öldüğü ifade edilmiştir. Eğer önlem alınmazsa ve böyle giderse 2050 yılında bir yılda ölecek insan sayısı 10 milyon olarak ifade edilmiş. 2024'ün mayıs ayında yayımlanan bir raporda, 2019 yılında bu sayının 1 milyon 200 bin civarında olduğu ifade edilmiş. 2021 yılında ise bu sayının daha da arttığı ve 4 milyon 700 binlerde olduğu söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Şu anda her 45 saniyede bir insanın antibiyotik dirençli mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden Prof. Dr. Yarsan, "Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında bu rakam her 3 saniyede bir olacak. Bu rakamlar korkutucu ve ürkütücü. Dolayısıyla uygulanacak doz son derece önemlidir. İlacın prospektüsünde belirtilen doz neyse o şekilde kullanılmalı. Antibiyotik direncinde özellikle süre bitmeden ilacın kesilmesi direncin en önemli faktörlerinden biri olarak ifade ediliyor. Ayrıca hekim kontrolünde bu uygulamanın yapılması yine son derece önemlidir" dedi.

Haber-Kamera: Ayça YASLI-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Antibiyotik, Antibiyotik, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antibiyotik Direnci Tehdit Ediyor: Her 45 Saniyede Bir Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Antibiyotik Direnci Tehdit Ediyor: Her 45 Saniyede Bir Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.