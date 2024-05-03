Antibiyotik Kullanımı Hayvanlarda Direnç Geliştiriyor - Son Dakika
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Antibiyotik Kullanımı Hayvanlarda Direnç Geliştiriyor

Antibiyotik Kullanımı Hayvanlarda Direnç Geliştiriyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, bilinçsizce verilen antibiyotiğin hayvanlarda da direnç geliştireceğini ve hastalığı tedavi etmeyeceğini belirterek, dirençli bakterilerin insanlara geçebileceğini söyledi. Yarsan, zoonoz hastalıkların ve hayvanlarda antimikrobiyal direncin önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin antibiyotik direncinde ikinci sırada olduğunu belirten Yarsan, antibiyotik kullanımının bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

03.05.2024 11:03
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, bilinçsizce verilen antibiyotiğin hayvanlarda da direnç geliştireceğini ve hastalığı tedavi etmeyeceğini belirterek, "Dirençli bakteriler de o canlıyla temas eden ya da ürünlerini tüketen insanlara geçebilir." dedi.

Yarsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuduz, veba, Kovid-19 gibi hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların ve hayvanlarda antimikrobiyal direncin önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Zoonoz hastalıklarla mücadelenin uluslararası ölçekte son derece önemli olduğunu anlatan Yarsan, şöyle konuştu:

"Zoonoz hastalıklardan kaynaklanan yıllık ölüm oranı dünyada 2 milyonun üzerinde. İnsan ölümleri hastalıklar bazında düşünüldüğünde yüzde 25'inin enfeksiyonlardan kaynaklandığı ve bu enfeksiyonların da yüzde 60'tan fazlasının zoonotik olduğu ifade edilir. Dolayısıyla veteriner hekimlerin bu noktadaki çalışmaları toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu noktada beşeri sağlık ve hayvan sağlığıyla ilgilenen hekimlerin ortak çalışmalar yürütmesi çok önemli."

Türkiye, antibiyotik direncinde ikinci sırada

Yarsan, canlılarda gereğinden fazla antibiyotik kullanılması sonucu zamanla bakteri, virüs, mantar ve paraziter organizmaların ilaca karşı antimikrobiyal direnç geliştirebildiğini belirterek, buna karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yarsan, şöyle konuştu:

"Kovid-19'da 4, 5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 6 milyon insan öldü. Önlem alınmazsa 2050'de antimikrobiyal dirençten kaynaklı bir yılda vefat edecek insan sayısı 10 milyonu bulacak. Dolayısıyla antibiyotiklerin bilinçli kullanılması gerekiyor. Antibiyotikler veteriner hekimlikte de beşeri hekimlikte de kullanılır. Dolayısıyla antibiyotik kullanımı hem beşeri hem veteriner hekimlikte önemlidir."

Beşeri hekimlikte de uluslararası ölçekte antibiyotik kullanımında Türkiye'nin birinci, antimikrobiyal dirençte ise ikinci sırada olduğunu bildiren Yarsan, şu uyarılarda bulundu:

"Enfeksiyona maruz kalan bir canlıya gereğinden fazla ve bilinçsiz uygulanan antibiyotik direnç geliştirir, hastalık tedavi edilemez. Dirençli bakteriler de o canlıyla temas eden ya da ürünlerini tüketen insanlara geçebilir. Veteriner hekimliğinde ve beşeri hekimlikte yüksek oranda antibiyotik kullanılır. Fakat bu kullanım son derece bilinçli olmalı. Enfeksiyon gerçekten varsa ve ilacın kullanılma zorunluluğu varsa o zaman kullanılması yoluna gitmemiz gerekir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antibiyotik Kullanımı Hayvanlarda Direnç Geliştiriyor - Son Dakika

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