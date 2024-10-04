Antik Konak, Antika Severleri Ağırlıyor

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde açılışı yapılan Antik Konak Türkiye'nin her yanından gelen antika severleri ve satıcıları ağırlıyor.

Her ayın ilk haftasının perşembe ve pazar günleri açık olan Hacıbayram Mahallesi'ndeki Antik Konak'ta tespih, saat ve antika eşyalar alıcılarını bekliyor.

Yurdun her yanından gelen satıcılarda ellerindeki ürünleri satma fırsatı buluyor.

Açılışa katılan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye'nin bütün illerinden gelen sanatçıların kendi yaptıkları ürünleri burada vatandaşa sunma imkanı bulduğunu söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"Yoğunluk çok fazla ama bu yılların verdiği bir birikimle oldu. Bu iş bir gönül işi. Erzurum'dan, Elazığ'dan, İstanbul'dan gelen insanlar var. Çok kıymetli ürünler var. Onun için bir gönül işi, bu sanat işi. Yoğunluk her geçen gün daha artarak devam edecektir. Hepsini bir arada bulmaları kolay değil. Bende yeni mekanları kazandırma konusunda kendilerine söz verdim."