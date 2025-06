Antika Tutkusu: Osman Çelik'in Müzesi

Ankara'da yaşayan Osman Çelik, 15 yaşında babaannesinden kalan çeyiz sandığıyla başlayan antika merakını 16 yılda 220 parçalık koleksiyona dönüştürdü. Evinin bir odasını müzeye çeviren Çelik, tarihi eserlerle geçmişi geleceğe taşımayı hedefliyor.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunu olan 31 yaşındaki Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antika merakının babaannesinin vefatının ardından, ondan kalan çeyiz sandığının kendilerine geçmesiyle başladığını belirtti.

Antika merakının zaman içerisinde tutkuya dönüştüğünü ve sahip olduğu eserleri evinde özel olarak hazırladığı bir bölümde sergilemeye başladığını aktaran Çelik, koleksiyonunda Osmanlı dönemine ait yaklaşık 100 yıllık süvari kılıcı, saatler, fotoğraf makineleri, el dokuması halı ve kilimler, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden kalma taş plaklar, eski madeni ve kağıt paralar ile asırlık kıyafetlerin yer aldığını söyledi.

"Aldığım her eşya ile aramda manevi bir bağ oluşuyor"

Zaman zaman çevresindeki insanların da kendisine eski eşyalar hediye ettiğini ifade eden Çelik, koleksiyonundaki eksikleri tamamlamak için müzayedelere katıldığını belirtti.

Antika koleksiyonun her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Çelik, "Genellikle satın almayı tercih ediyorum, satmaya kıyamıyorum. Çünkü aldığım her eşya ile aramda manevi bir bağ oluşuyor. Antika merakı benim için bir yaşam sevinci, yaşam kaynağı. Bu eşyaların arasında huzur buluyorum. Zeki Müren'in 'Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir' şarkısını dinlediğimde bambaşka alemlere gidiyorum." dedi.

"Ailem çok para harcamamı istemese de artık alıştılar"

En büyük hayalinin Ankara'nın Samanpazarı semtinde bir antika dükkanı açmak olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bu işi yapmak istiyorsanız bir mekanınız ve sermayeniz olmalı. Paranız olabilir ama eşyaları sergileyecek yeriniz yoksa onları hiç etmiş olursunuz. Bu iş aceleye gelmez, sabır ve gönül işidir. Şu an evimde ailemle birlikte yaşıyorum, bir odayı müzeye çevirdim. Üniversite sınavına bile burada hazırlandım. Mekan dar olduğu için fazla eşya alamıyorum. Ailem çok para harcamamı istemese de artık alıştılar."

En dikkati çekici parçalar arasında, yaklaşık 120 yıllık olduğunu düşündüğü bir Osmanlı plağı ve süvari kılıcının yer aldığını belirten Çelik, evini ziyaret etmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu sözlerine ekledi.