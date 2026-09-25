Antrenörünün teşvikiyle Arabacı, 8 ayda para tekvandoda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antrenörünün teşvikiyle Arabacı, 8 ayda para tekvandoda Türkiye ikincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antrenörünün teşvikiyle Arabacı, 8 ayda para tekvandoda Türkiye ikincisi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli Mehmet Erol Arabacı, 2019'daki düşme sonrası bel kemiğini kırıp yaklaşık 12 ay yatağa bağımlı kaldı. 20 yıllık antrenörü Seyit Öcek'in teşvikiyle para poomsaeye başlayan Arabacı, 8 ayda Türkiye Para Tekvando Şampiyonası ve Türkiye Open 2026'da ikinci oldu.

İZMİR'de 2019 yılında yüksekten düşerek bel kemiğini kıran ve yaklaşık 12 ay yatağa bağımlı yaşayan Mehmet Erol Arabacı (32), 20 yıllık antrenörü Seyit Öcek'in teşvikiyle yeniden spora döndü. Tekerlekli sandalye ile para poomsae yapmaya başlayan Arabacı, 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye Para Tekvando Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) ikinci oldu.

İzmir'de yaşayan Mehmet Erol Arabacı, 13 yaşındayken, 2017 yılında antrenörü Seyit Öcek ile tekvando ve kick boks yapmaya başladı. İlerleyen dönemde asansör sektöründe çalışan Arabacı, 2019 yılında yüksekten düşerek bel kemiğini kırdı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan tedavisini Kütahya ve İstanbul'da sürdüren Arabacı, yaklaşık 12 ay yatağa bağımlı yaşadı. Daha sonra yeniden hayata tutunmak isteyen Arabacı, antrenörü Seyit Öcek'in teşvikiyle spora döndü ve tekvandonun bir dalı olan para poomsaeye başladı. Antrenörü Öcek ile 8 ay çalışan Arabacı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) ikinci olarak derece elde etti.

'MÜCADELE HARİTASI ÇİZDİM'

Kaza sonrası bir süre başkalarının yardımıyla hayatını sürdürdüğünü belirten Arabacı, "Daha sonra kendi kendime 'Bu hayatı bu yatakta, sandalyede veya evde geçirebilecek bir yapıda insan değilim' dedim. 2019 yılına kadar çok aktif projeler yapan, mücadele eden bir insandım. Ayrıca 'Uygar' adında bir oğlum var. En çok da onun için yeniden mücadele etmeye karar verdim. Ona göre bir mücadele haritası çizip ilk önce işime, daha sonra spor hayatıma geri başladım" dedi.

'NEGATİF ETKİYİ KIRMAK EN BÜYÜK HAYALİM'

Tekerlekli sandalye ile yaşayan veya benzer kazalar geçiren insanların negatif bir etki altında kaldığını söyleyen Arabacı, "Bu etkiyi kırmak da en büyük hayalim. İnsanlarla karşı karşıya kaldığımda hep negatif, karamsar bakış açısına sahipler. Ben de bu algıyı kırmak için mücadeleye giriştim. Yolda ilerlerken takılıp tekerlekli sandalye ile düştüm, gülerek geri kalktım. Bana 'Artık şantiyede çalışamazsın' dediler, yeri geldi çamurlu yerlerde dahi çalışmaya devam ettim. Seyit Hocam arayıp para tekvando kategorisi açıldığını söyledi çok mutlu oldum. Başarısız olmaktan korksam da Sevgi İzi Spor Merkezi'nde antrenman yapmaya başladık. 20 yıllık antrenörüm. Bugünkü duruşumu ona borçluyum. 8 aylık bir süreçte gece-gündüz mücadele ederek birlikte iyi bir başarı elde etme fırsatımız oldu. İlerideki hedefimiz 2028'de, eğer Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye için yer açılırsa yarışmak istiyorum" ifadelerini kullandım.

'EROL, OĞLUM GİBİ SEVDİĞİM BİR ÇOCUK'

Milli tekvandocu ve antrenörü Seyit Öcek (65), Arabacı'nın 20 yıldır öğrencisi olduğunu belirtip, "Bundan 20 sene önce Erol sağlıklı bir bireydi. 14-15 yaşında yanımızda tekvando ve kick boksa başladı. 6 sene sonra kaza geçirdi. Televizyon izlerken robotik fizik tedavi yöntemini gördüm, hemen Erol'a söyledim. Peşini bırakmadım, tedavi sonrasında ziyaret ettim. Daha sonra Türkiye Teakwondo Federasyonu'nda para tekvando ve para poomsae branşı açıldı. Kendisini aradım, teşvik ettim. 'Hocam ben yapamam' dedi. Ben de 'Hayır, sen yaparsın' dedim ve o şekilde başladık. 8 ay gibi çok kısa sürede çok güzel işler başardı ve ben devamının geleceğine inanıyorum. Erol, oğlum gibi sevdiğim bir çocuk. Görev verdiğin zaman hemen yapar. Sadakatli, sadık, çok düzgün bir çocuk. Terbiyeli bir insan. 20 yıldır birlikteyiz" diye konuştu.

Öcek, engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını istediğini dile getirerek, "Bir diğer amacım da engelli bireylerin kapanıp evde kalacaklarına sosyalleşip bir başkalarına örnek olup onların da başkalarının hayatına dokunmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mehmet ErolTürkiyeGüncelYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
Netanyahu’nun New York’ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümündeki sırrı hırsız çözecek Gözler vereceği ifadede Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sırrı hırsız çözecek! Gözler vereceği ifadede
Selim’de arıcının kovanlarına ayı baskını Balları yiyip uzaklaştı, kamera kaydetti Selim'de arıcının kovanlarına ayı baskını! Balları yiyip uzaklaştı, kamera kaydetti
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:34
Maç kadar tribün de konuşulacak Ester Exposito Kocaeli’ye gelebilir
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:55
Vedat Muriqi’nin gol sevinci tartışma yarattı UEFA’nın kararı bekleniyor
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
09:15
Bakan Gürlek duyurdu MASAK’ta casusluk soruşturması
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:22:51. #7.13#
SON DAKİKA: Antrenörünün teşvikiyle Arabacı, 8 ayda para tekvandoda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei