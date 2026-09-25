Antrenörünün teşvikiyle Arabacı, 8 ayda para tekvandoda Türkiye ikincisi oldu

İZMİR'de 2019 yılında yüksekten düşerek bel kemiğini kıran ve yaklaşık 12 ay yatağa bağımlı yaşayan Mehmet Erol Arabacı (32), 20 yıllık antrenörü Seyit Öcek'in teşvikiyle yeniden spora döndü. Tekerlekli sandalye ile para poomsae yapmaya başlayan Arabacı, 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye Para Tekvando Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) ikinci oldu.

İzmir'de yaşayan Mehmet Erol Arabacı, 13 yaşındayken, 2017 yılında antrenörü Seyit Öcek ile tekvando ve kick boks yapmaya başladı. İlerleyen dönemde asansör sektöründe çalışan Arabacı, 2019 yılında yüksekten düşerek bel kemiğini kırdı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan tedavisini Kütahya ve İstanbul'da sürdüren Arabacı, yaklaşık 12 ay yatağa bağımlı yaşadı. Daha sonra yeniden hayata tutunmak isteyen Arabacı, antrenörü Seyit Öcek'in teşvikiyle spora döndü ve tekvandonun bir dalı olan para poomsaeye başladı. Antrenörü Öcek ile 8 ay çalışan Arabacı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) ikinci olarak derece elde etti.

'MÜCADELE HARİTASI ÇİZDİM'

Kaza sonrası bir süre başkalarının yardımıyla hayatını sürdürdüğünü belirten Arabacı, "Daha sonra kendi kendime 'Bu hayatı bu yatakta, sandalyede veya evde geçirebilecek bir yapıda insan değilim' dedim. 2019 yılına kadar çok aktif projeler yapan, mücadele eden bir insandım. Ayrıca 'Uygar' adında bir oğlum var. En çok da onun için yeniden mücadele etmeye karar verdim. Ona göre bir mücadele haritası çizip ilk önce işime, daha sonra spor hayatıma geri başladım" dedi.

'NEGATİF ETKİYİ KIRMAK EN BÜYÜK HAYALİM'

Tekerlekli sandalye ile yaşayan veya benzer kazalar geçiren insanların negatif bir etki altında kaldığını söyleyen Arabacı, "Bu etkiyi kırmak da en büyük hayalim. İnsanlarla karşı karşıya kaldığımda hep negatif, karamsar bakış açısına sahipler. Ben de bu algıyı kırmak için mücadeleye giriştim. Yolda ilerlerken takılıp tekerlekli sandalye ile düştüm, gülerek geri kalktım. Bana 'Artık şantiyede çalışamazsın' dediler, yeri geldi çamurlu yerlerde dahi çalışmaya devam ettim. Seyit Hocam arayıp para tekvando kategorisi açıldığını söyledi çok mutlu oldum. Başarısız olmaktan korksam da Sevgi İzi Spor Merkezi'nde antrenman yapmaya başladık. 20 yıllık antrenörüm. Bugünkü duruşumu ona borçluyum. 8 aylık bir süreçte gece-gündüz mücadele ederek birlikte iyi bir başarı elde etme fırsatımız oldu. İlerideki hedefimiz 2028'de, eğer Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye için yer açılırsa yarışmak istiyorum" ifadelerini kullandım.

'EROL, OĞLUM GİBİ SEVDİĞİM BİR ÇOCUK'

Milli tekvandocu ve antrenörü Seyit Öcek (65), Arabacı'nın 20 yıldır öğrencisi olduğunu belirtip, "Bundan 20 sene önce Erol sağlıklı bir bireydi. 14-15 yaşında yanımızda tekvando ve kick boksa başladı. 6 sene sonra kaza geçirdi. Televizyon izlerken robotik fizik tedavi yöntemini gördüm, hemen Erol'a söyledim. Peşini bırakmadım, tedavi sonrasında ziyaret ettim. Daha sonra Türkiye Teakwondo Federasyonu'nda para tekvando ve para poomsae branşı açıldı. Kendisini aradım, teşvik ettim. 'Hocam ben yapamam' dedi. Ben de 'Hayır, sen yaparsın' dedim ve o şekilde başladık. 8 ay gibi çok kısa sürede çok güzel işler başardı ve ben devamının geleceğine inanıyorum. Erol, oğlum gibi sevdiğim bir çocuk. Görev verdiğin zaman hemen yapar. Sadakatli, sadık, çok düzgün bir çocuk. Terbiyeli bir insan. 20 yıldır birlikteyiz" diye konuştu.

Öcek, engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını istediğini dile getirerek, "Bir diğer amacım da engelli bireylerin kapanıp evde kalacaklarına sosyalleşip bir başkalarına örnek olup onların da başkalarının hayatına dokunmasını istiyorum" diye konuştu.