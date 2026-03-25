Anvers'te Filistin Destekçilerine Cezalar İtiraz Edildi

25.03.2026 00:15
Belçika'da aktivistler, izin sonrası kalan göstericilere kesilen cezaları keyfi buluyor.

Belçika'da aktivistler, 2025'te düzenlenen Filistin'e destek gösterisinin ardından kendilerine "keyfi olarak" idari para cezası kestiklerini belirttikleri Anvers Belediyesinin bu kararına itiraz etti.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, 30'dan fazla Filistin destekçisi aktiviste, 29 Eylül 2025'te Anvers Belediyesinin İsrail'le ilişkisini kesmesi talebiyle düzenlenen gösterinin ardından idari para cezası verildi.

Anvers Belediyesi, gösterinin kentin ana meydanında 10 dakika boyunca yapılmasına izin verirken bu sürenin dolmasının ardından göstericilerin yakınlardaki Steenplein Meydanı'na geçmesini talep etti.

Her hafta düzenlenen gösteriyi organize eden Anvers Filistin Koalisyonu grubuna göre, belediye, sürenin dolmasının ardından ana meydanda kalan göstericilerin 30'dan fazlasına idari para cezası kesti.

Göstericilerden 26'sı Anvers Belediyesinin "keyfi olarak" kestiğini düşündükleri cezaya ilişkin itiraz dilekçesini belediyeye sundu.

Ceza kesilen göstericilerden Annemarie Gielen, 300'e yakın kişinin katıldığı gösteride sadece 30'dan fazla kişiye para cezası kesilmesini eleştirerek cezaların "rastgele dağıtılmış gibi göründüğünü" ifade etti.

Gielen, her hafta yaptıkları gibi barışçıl şekilde şarkı söylediklerini ve bağırdıklarını aktararak, "Görünüşe göre insanları gösteri yapmaktan caydırmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Bir diğer gösterici Slongs Dievanongs da Filistinli çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu göstermenin hata olmadığını belirterek, "Aldığım ceza bildirisinde, kaos yaratabilecek bir gösteriye katıldığım belirtilmişti, oysa ortada hiçbir şey yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Rapçi Dievanongs, gösteri sırasında polisin kendisini durdurarak kimlik gösterme isteğinde bulunmadığını aylar sonra aniden posta yoluyla para cezasının geldiğini aktararak, "Yaptığım tek şey, savaş bölgesindeki çocuklar hakkında şarkı söylemekti." diye konuştu.

Kaynak: AA

