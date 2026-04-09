Adana Hacı Sabancı OSB'de Endüstriyel Su Verimliliği İçin Stratejik Toplantı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), OSB Suyap Projesi kapsamında üniversiteler ve bakanlık yetkilileriyle endüstriyel su verimliliği için bir araya geldi. AOSB'de düzenlenen teknik değerlendirme toplantısında, sanayi, akademi ve kamu kurumlarının temsilcileri buluşarak endüstriyel su verimliliği, sürdürülebilir su yönetimi ve atıksu yönetimi konularını masaya yatırdı.

Toplantıya AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tosmur ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar ev sahipliği yaptı. Katılımcılar arasında Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilgehan Nas, Prof. Dr. Mehmet Emin Argun, Yüksek Çevre Mühendisleri Sefa Turgut ve Büşra Dil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Paşaoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adana İl Müdürlüğü'nden Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tuğba Kır, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Uzman Yardımcısı Burak Özdemir, Çevre Mühendisi Emel Albayrak ve bir bakanlık şehir plancısı yer aldı.

OSB Suyap Projesi, Adana Hacı Sabancı OSB bünyesinde endüstriyel su verimliliği, sürdürülebilir su yönetimi ve atıksu yönetimini kapsayan önemli bir girişim olarak öne çıkıyor. Toplantıda, kurumlar arası stratejik bilgi paylaşımı gerçekleştirilerek endüstriyel su verimliliği konusunda somut adımlar planlandı ve sanayi-akademi-kamu iş birliği kapsamında katkılar sunuldu. ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartların OSB'lerde uygulanması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için atılan bu adımların bölgesel kalkınmaya katkı sağladığı vurgulandı.

AOSB bünyesinde yürütülen OSB-SUYAP Projesi, atıksuların arıtılarak yeniden kullanımı, endüstriyel su verimliliği ve sürdürülebilir su yönetimini kapsayan stratejik bir çevre projesi olarak tanımlandı. Proje kapsamında, arıtılmış atıksuların sanayideki geri kazanım potansiyelinin artırılarak döngüsel ekonomiye katkı sağlanması, kısıtlı su kaynaklarının korunması ve sanayi tesislerinin su ihtiyacının arıtılmış atıksularla karşılanması hedefleniyor. Hedefler arasında 2030 yılına kadar sanayide arıtılmış atıksu kullanım oranını yüzde 15'e çıkarmaya katkı sağlamak yer alıyor. AOSB, bu projeyle sanayi-akademi-kamu iş birliğini güçlendirerek, su verimliliği yönetimi standartlarını uygulamayı ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.